Kurban etini C vitamini zengini salatalarla tüketin

Hayvansal protein bakımından zengin olan kırmızı et, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan esansiyel amino asitlerin hepsini yapısında bulunduruyor. Kırmızı et, magnezyum, kalsiyum, çinko, A vitamini, biotin, B6, B12, pantotenik asit gibi B grubu vitaminler açısından da zengin bir gıda olarak tanımlanıyor. Bayram gününe hafif bir kahvaltı ile başlamak, sindirim problemlerini en aza indirmek için oldukça faydalı oluyor.



İLAVE YAĞ EKLEMENİZE GEREK YOK

Etin içinde, C ve E vitaminlerinin bulunmaması nedeniyle yanında C vitamininden zengin sebze veya salataların tüketilmesini öneren Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Bu şekilde farklı besin gruplarından faydalanıldığı gibi sebzelerde bulunan C vitamini sayesinde etteki demirin emilimi de artmış olur. Et yemeklerinde ilave yağ kullanımından kaçınılmalı ve etin kendi yağı ile kısık ateşte, uzun süre pişmesi sağlanmalı. Bu şekilde pişirmek sağlık açısından daha faydalı" dedi.

BiTKiLERiN GÜCÜ

Sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Fadıloğlu, "Sindirim sisteminizi rahatlatmak, bozulan bağırsak hareketlerinizi düzenlemek adına bağırsaklarda su tutulumuna neden olan aşırı çay, kahve tüketimi yerine, rezene, papatya ve ıhlamur çayları gibi bitki çaylarına yer verin. Gün içinde en az yarım saat yürüyüş yapmaya çalışın. Ev içindeki hareketliliğinizi artırarak aldığınız fazla enerjiyi devücudunuzdan atmaya çalışın" diye konuştu.



GÜNDE 10 BARDAK SU

Bayram günlerinde porsiyon kontrolüne önem verilmesi gerektiğini belirten Fadıloğlu, su tüketimine de dikkat çekti. Fadıloğlu, "Günde 10 bardak su içmeye özen gösterin. Bayram ziyaretlerinde ikram amaçlı sunulan çikolata, şeker ve şerbetli tatlılar yerine hafif olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeye çalışın. Ayrıca tatlıyı yedikten sonra bir bardak ayran ya da süt içerek ya da 2 adet ceviz tüketerek şekerin kanda aniden yükselmesini engelleyebilirsiniz" dedi.