Anne ile kızını gölet yuttu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde gölete düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ile onu kurtarmak isteyen annesi Dursun Solmaz (35) boğularak öldü. Anne Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerine çıkarken, Cevahir Gül'ün cesedini dalgıç polisler sudan çıkardı. Eskişehir'de Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesinde eşi ve 2'si kız 4 çocuğuyla Tarpak köyündeki gölet kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında oynarken bir anda suya düştü. Durumu fark eden anne Dursun Solmaz, kızlarını kurtarmak için suya atladı. Anne Dursun Solmaz ve kızları Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu. Olay yerine gelen ekipler anne kızın cansız bedenlerini göletten çıkardı.

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