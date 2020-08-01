Bayramın ilk günü yollar yine kan gölü

Dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden yurdun birçok yerinde trafik kazaları meydana geldi. Ölüm ve yaralananların olduğu kazalar üzüntü yaratırken, yetkililer Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk yaşandığını, sürücülerin trafikte kural ve uyarılara mutlaka uymaları gerektiğini dile getirdi.Sivas'ın Gemerek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kürşat Durmuş'un kullandığı otomobil, Kadir Güleç'in kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı. Araçlardan birinin ters döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine trafik ve sağlık ekipleri gönderildi. Otomobillerdeki Nevzat-Emine Karakoç ile 5 yaşındaki Hasan Emir, 3 yaşındaki Betül Nisa ile 11 yaşlarındaki Eren ve Yaser Durmuş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.BOLU TEM yolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Ankara'ya giden Ahmet Koçyiğit yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve 34 yolcusu olan Engin Demirel yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otobüsle çarpıştıktan sonra orta refüjdeki beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Necati Kiriş idaresindeki 34 AJC 014 plakalı otomobil ile Münevver Denizhan idaresindeki 44 ASU 986 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Kiriş'in kullandığı otomobil takla atarak yan yattı. Yaralanan 2 otomobil sürücüsü Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.BURSA İnegöl'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 11.30'da İnegöl'ün kırsal Şipali mahallesinde yaşandı. Şipali'den İnegöl yönüne giden Sümmani Bayram (43) yönetimindeki 16 AC 9607 plakalı otomobil, ters yönden gelen Muhammed Genç (31) yönetimindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ile yolcu Bedri Seymen (50) için kurtarma ekipleri seferber oldu. 3 yaralı da araçlardan çıkarılarak tedavi altına alındı.Eriş Çobanoğlu (75) idaresindeki 10 ADY 400 plakalı motosiklet, Ayvalık İskele mevkiinde Hüseyin Ülker'in kullandığı 10 VE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çobanoğlu hayatını kaybetti. Bursa İnegöl'de de Muhammet Genç yönetimindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Summani Bayram'ın kullandığı 16 AL 9607 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Bedri Seymen, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.