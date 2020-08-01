Haftada üç kez mantar yemek prostatı önlüyor

Haftada en az 3 kez mantar yemenin, erkeklerde prostat kanseri görülme riskini düşürebileceği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, yaşları 40 ila 79 olan 36 bin 499 erkek 13 yıl boyunca gözlemlendi. Çalışmalar sonucu, mantarı haftada en az 3 kez tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskinin, haftada bir kez tüketenlerden yüzde 17 daha az olduğunu ortaya koydu. Prostat sorunu yaşayan kişilerin, uyguladıkları diyetlere mantar eklemeleri faydalı olacaktır.

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