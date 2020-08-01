Kendisini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldürdü

SİVAS Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde, D.D. adlı kişi, evlilik teklifini reddeden boşanma aşamasındaki sevgilisi G.G'nin (40) ailesinin yaşadığı evi bastı. Kadının annesi Döndü Kandur'a, babası Turgut Kandur'a, kardeşi Serkan Kandur'a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a yanında getirdiği silahla kurşun yağdırdı.



ÖLEN KADIN HAMİLEYDİ

Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Döndü Kandur da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polisin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde, şahıslara kendisine bıçakla saldırmaları üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. Ölen Beyza Kandur'un hamile olduğu bildirildi.

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