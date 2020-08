Maydanoz ile cildinizi aydınlatın

Maydanoz, A, B, C, K vitaminleri ve demir, potasyum mineralleri içeren bir beslenme merkezidir. Bu yeşil bitki, uzun yıllar boyu yüksek tansiyon, alerji ve enflamatuar hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanılmıştır. A, C, K vitaminleriyle bağışıklık sisteminizi güçlendiren maydanoz, C vitamini ve antioksidanlardan bol miktarda barındırır. Bu özellikleriyle güçlü kollajen üreten maydanoz, cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir.

