Vitamin eksikliği görme kaybına neden olabilir

V itaminler beden ve ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu gibi, göz sağlığını da etkiliyor. Vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan görevi olduğu unutulmamalı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, "Günümüzde tek düze beslenme, katı vejeteryan diyet uygulamaları, obezite cerrahisi geçirenler, beslenme bozukluğu (anoreksiya nervoza) gibi birçok durumda vitamin eksikliğine bağlı olarak görme kayıplarının yaşandığını görüyoruz" diye konuştu.



VİTAMİN DOĞAL YOLLARDAN ALINMALI

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Ömer Takeş, "Vücudun ihtiyacı olan vitaminler doğal yollardan ve farklı besin grupları tüketilerek elde edilebilir. Bunun için düzenli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Örneğin, B1 vitamini eksikliği göz siniri hasarına neden olabilir. Bu vitamini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, taze sebze ve meyveler içerir" şeklinde konuştu.

KORUYUCU KALKAN HAVUÇ

GÖZ sağlığının temel koruyucularından biri olan A vitamini, eksikliği durumunda kişilerde önemli hasarlara neden olabiliyor. Bu açıdan A vitamini içeren besinleri mutlaka yemeklerinizde değerlendirmelisiniz. Domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik ve kayısı A vitamini açısından zengin besinler arasında yer alır.

D VİTAMİNİ GÜNEŞTEN

D vitamininin özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta ve sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır.

YAZIN BOL BOL ÇİLEK

VÜCUT ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almaları gerekiyor. Bu hayati vitamin başta çilek ve kivi olmak üzere birçok meyvede bulunuyor. Siyah üzüm, kavun, karpuz, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli ve soğandan da elde edebilirsiniz.

OMEGA 3 İÇİN BALIK TÜKETİN

OMEGA 3 ve Omega 6 göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Vitaminler kadar önemli olan minerallerden çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır. Sardalya, somon, ton balığı, ringa, uskumru, morina gibi balıklardan Omega 3 açısından faydalanabilirsiniz.

ŞENOL KANTÜRK