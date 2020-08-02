Bayram kazaları can almaya devam ediyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan trafik kazaları yine can aldı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarda 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.



EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPTI

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran ve ona yardım etmek için bekleyen araca, aynı yönde ilerleyen başka bir araç çarptı. Kazada sürücüler Mikail Oğuz ve Necati Turgay Şener ile araçlarda bulunan Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine, Kerem Şener yaralandı.



GEZMEYE GİDİYORLARDI

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya ailesi ile birlikte bayram tatilinde gezmeye gelen Mukaddes A, otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kazada Mukaddes A'nın yaralanan eşi ve 3 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.



LASTİĞİ PATLADI TAKLA ATTI

Konya'nın Ereğli ilçesinde önceki gece lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 10 yaşındaki Damla Sümbül hayatını kaybederken Ayşe K. (47), K.D. (17), Ö.S. (14) yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





TÜNEL ÇIKIŞINDA ÇARPIŞMA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Tüneli çıkışında İbrahim Fakazlı idaresindeki otomobil, Fatih Korkut'un yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Kaza, dün Banaz ilçesinde Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Sakar (24) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan Ferhat Sakar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ciddi olan eşi Hatice Gamze Sakar (23) ise tedavi altına alındı.



HASTANEDE KURTARILAMADI

İstanbul Avcılar'da hafif ticari araç taklalar attıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Metal yığınına dönen hafif ticari araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Murat Uludağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.