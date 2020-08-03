Bu hatalar bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Tüm dünyada yayılmaya devam eden korona virüs tehlikesine karşı alınan korunma önlemlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlü tutularak vücut direncinin artırılması, yaşamsal önem taşıyor. Güçlü bir bağışıklık sisteminde yeterli ve dengeli beslenme ise kilit rol görevinde. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, vücudun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalan tek tip beslenme modelinden mümkün olduğunca uzak durmamız gerektiğine dikkat çekerek, "Beslenme örüntümüzün dengeli ve vitamin ile minerallerden zengin olması, güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir öneme sahip. Ayrıca öğünlerimizin hazır gıdalardan uzak olması, mevsimine uygun besin seçimlerinin yapılması çok önemli" diyor. Ayşe Sena Binöz beslenme alışkanlıklarımızda yaptığımız hataları anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.

ALTIN ÖGÜN KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Altın öğün olan kahvaltının atlanması; diğer öğünlerde porsiyon miktarını artırarak kan şekeri dengesizliklerine yol açabiliyor. Bu durumda aç kalınan sürede vücut direncimizin düşmesi kaçınılmazdır. Kahvaltıda tüketeceğiniz kaliteli protein kaynağı olan yumurta içeriğindeki demir ve A vitamini ile bağışıklığınızın desteklenmesine yardımcı olacaktır.

FAZLA TURSU ASIRI TUZ DEMEK

Bağırsak florası için yararlı olan probiyotik besinler (yoğurt, kefir, ev yapımı turşu gibi) bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimizi artırıyor. Ancak virüse karşı savaşmak amacıyla turşu tüketimini abartmak doğru bir yaklaşım değil. Turşunun içeriğindeki yoğun tuzun mideye zarar verdiği unutulmamalı.

SICAK SU İÇMEYİN

Besinlerin sindirimi, emilimi ve sonrasında oluşan zararlı atıkların vücuttan uzaklaştırılmaları ile diğer metabolik olaylar için yeterli su tüketmek çok önemli. Günlük olarak kilo başına 30 ml su, günün her saatine dengeli olarak dağıtılmalı. Virüsler ölür düşüncesiyle yüksek ısıda su tüketmek boğaz ve ağız mukozasına zarar verir. En ideali ılık su içmenizdir.

AZ PİŞMİŞ ET TEHLİKELİ

AZ pişmiş ve çiğ besinlerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Et çeşitlerinin pişirilirken bakterilerin ölebilmeleri için iç sıcaklığının 70 derece ve üzerinde olması gerekiyor. İyi pişmemiş etler E.coli, Salmonella gibi bakteriler ve korona virüs ile gıda güvenliğini riske atabiliyor. Aynı şekilde tükettiğiniz yumurtanın da tam pişmiş olması önemli.

ARA ÖGÜN ÇOK DEGERLİ

İştah kontrolünde, kan şekeri dengesinde ve günlük besin gereksinimlerinin karşılanmasında değerli bir yeri olan ara öğünleri atlamamak oldukça önemli. Meyveli yoğurt, süt, kefir, badem, ceviz, fındık ve tahıllı ekmek-peynir gibi seçeneklerle alınan protein, vitamin/mineral ve lif dengesi vücut direncinin artmasına yardımcı oluyor.

HAMUR İSLERİ KİLO ALDIRIR

Paketli gıdalar, kek, şekerleme, hamur işleri gibi içeriğinde lif (posa) bulunmayan basit karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin tüketimi kan şekeri dengesini bozuyor. Oluşturdukları tokluk hissinin kısa olması nedeniyle bir sonraki öğünde besin tüketimimizin artmasına ve yüksek kalori içerikleri sebebiyle kilo almanıza neden olabiliyor.