İrem Derici 2 saat denizden çıkmadı

DENİZDEN ÇIKMADI
İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.
Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.
Bodrum’da tatil yapan ünlüler kervanına ünlü şarkıcı İrem Derici de katıldı. Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.
DENİZDEN ÇIKMADI
İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.
Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.
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