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Haberler Yaşam İrem Derici 2 saat denizden çıkmadı

2 saat denizden çıkmadı

’da tatil yapan ünlüler kervanına ünlü şarkıcı de katıldı. Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.

İrem Derici 2 saat denizden çıkmadı

03.08.2020, 18:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,19:49

DENİZDEN ÇIKMADI

İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.

Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.




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