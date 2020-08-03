Kalsiyum eksiğinizi rezeneyle kapatın

Anemi tedavisinde oldukça faydalı olan rezene, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik gücünün ve sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan rezene, yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir; bu da, kalsiyum bakımından yüksek miktarda yiyecek tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olan kişiler için alternatif bir seçenek sunar. Araştırmalar, besin kaynaklarından artan kalsiyum alımının kemik mineral yoğunluğunuzu artırdığını göstermektedir.
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