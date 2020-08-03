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Haberler Yaşam Patlıcan hafızayı güçlü tutuyor

Patlıcan hafızayı güçlü tutuyor

Patlıcan hafızayı güçlü tutuyor
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Hem yemeği hem de köz haliyle yapılan salatasıyla sofraların sevilen sebzesi olan patlıcan, güçlü kemikler oluşturmaya, anemi semptomlarını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olma özellikleriyle sağlık açısından çok faydalı bir sebzedir. Patlıcandaki lif, sindirimi rahatlatır ve kalp sağlığınızı iyileştirmenize destek olur. Ayrıca zihinsel sağlığı geliştirdiği bilinen patlıcan, beyine daha fazla kan ileterek hafızayı güçlendirir.
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