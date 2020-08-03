SON derece çeşitli bir vitamin skalasına sahip olan kuşkonmaz, mineral ve esansiyel bakımından da güçlü bir protein kaynağıdır. İçerdiği yüksek folat içeriği sebebiyle hamilelik süreci boyunca düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde fetüsün büyümesi için kuşkonmazın önemi büyüktür. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde komplikasyon ve ödem atmaya da yardımcı olur.
Sağlıklı bir gebelik için kuşkonmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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