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bir gebelik için kuşkonmaz

Sağlıklı bir gebelik için kuşkonmaz
Giriş Tarihi: 3.8.2020
SON derece çeşitli bir vitamin skalasına sahip olan kuşkonmaz, mineral ve esansiyel bakımından da güçlü bir protein kaynağıdır. İçerdiği yüksek folat içeriği sebebiyle hamilelik süreci boyunca düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde fetüsün büyümesi için kuşkonmazın önemi büyüktür. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde komplikasyon ve ödem atmaya da yardımcı olur.
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