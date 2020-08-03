Türk bilim insanından kimyasal stres ölçüm kiti

ABD'deki Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve milli tanı kitini geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, tıp alanında en üst sıralarda yer aldı. Geliştirdiği kit hakkında konuşan Erel "Bu ürün, 'oksidatif stres' diye isimlendirilen, vücuttaki kimyasal stresi ölçen bir test kiti."dedi.



DÜNYADA İLK VE TEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, "Böyle bir kitin dünyada bir örneği yoktu, bunu yerli ve milli kaynaklarla geliştirdik, icat ettik, yayımladık, ürüne dönüştürdük" diye konuştu. Prof. Dr. Özcan Erel, bunun yanı sıra yine vücuttaki çeşitli kimyasalları ölçen farklı bir kit geliştirdiklerini belirterek, bunun da uluslararası yayınlarda yayımlandığını ve endüstriyel olarak da üretiminin yapıldığını dile getirdi.

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