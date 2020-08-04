Almanya'dan flaş Türkiye kararı! İzmir, Aydın ve Muğla için seyahat uyarısı kaldırıldı

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı, Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.

ALMAN TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI İKİNCİ DALGA UYARISI YAPTI

Alman tabipler birliği başkanı, Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor.

SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANMAYAN ÜLKELER

Almanya; Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç , Slovakya, Slovenya, İspanya, Çekya, Macaristan ve Güney Kıbrıs ile İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre, İngiltere, Kuzey İrlanda, Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan haricindeki ülkelere seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 ye kadar uzatmıştı.