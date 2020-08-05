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Haberler Yaşam Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Deniz Bulutsuz'u sosyal şiddet! Takipten çıkardılar

ve 'dan 'u sosyal şiddet! Takipten çıkardılar

, sevgilisi 'a şiddet uyguladı! Arkadaşı ile kız arkadaşı sessiz kaldı! İkili, Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıyı kınamadı. Üstüne mağdur genç kadını takipten çıkardı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Deniz Bulutsuz'u sosyal şiddet! Takipten çıkardılar

05.08.2020, 09:03

Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı! Arkadaşı Cem Yılmaz ile kız arkadaşı Serenay Sarıkaya sessiz kaldı! İkili, Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıyı kınamadı. Üstüne mağdur genç kadını sosyal medyada takipten çıkardı.

SOSYAL MESAFE
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı! Arkadaşları Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya sessiz kaldı. Genç kadını Instagram'da takipten çıkardı.



Türkiye, yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı! Genç kadının şikayeti üzerine hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya tüm Türkiye'den tepki yağarken, şiddete sessiz kalanlar da vardı!



Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile sevgilisi Serenay Sarıkaya, genç kadının yaşadığı şiddeti kınamadı. Hatta Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi, Bulutsuz'u sosyal medyada takipten çıkardı.

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