Ege’de tehlike geçmedi!

Depremin Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Pütürge Segmenti'nde oluştuğunu söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fay 6.5 şiddetine kadar depreme neden olabilir" dedi.

6.5'LİK DEPREM YARATIR

Elazığ depreminde 70 kilometre uzunluğundaki Pütürge Segmenti'nin 50 kilometresinin kırıldığının altını çizen Sözbilir, "Dolayısıyla 20 kilometrelik alan kırılmamıştı. Dün oluşan depremde güney batı ucundaki fay parçası kırıldı. Fakat bu da 20 kilometrelik bir kırılma değil. Zaten 20 kilometrelik kırılma yaşansaydı 6.5'lik depreme neden olacaktı. Bu depremle o segmentin 10 kilometresi kırılmış oldu. Bu nedenle yeni bir ana şok olasılığına karşı sismik aktivitenin sürekli izlenmesinde fayda var. Buradaki fay 6.5 şiddetine kadar depreme neden olabilir" dedi. Ege'de deprem hareketliliğinin hala mevcut olduğunu söyleyen Sözbilir, "Arnavutluk'tan başlayıp Antakya'ya kadar uzanan, Türkiye'nin güneyindeki denizin altından geçen çok büyük ölçekli fay var. O bölgedeki hareketlilik devam ettiği sürece Batı Anadolu'da bulunan fay hatlarında kırılmalar gerçekleşecek" dedi.



Mert ALPDÜNDAR