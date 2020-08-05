İki doktor virüs kurbanı

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü'nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), korona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

BİR ACI HABER DAHA

35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü'nün korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği haberinin ardından bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Dr. Halil Yücel Kutun, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

TABİP ODASI DUYURDU

DİYARBAKIR Tabip Odası, acı haberi şöyle duyurdu: "Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Kovid- 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."