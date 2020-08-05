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Koronasavar muhtar

Koronasavar muhtar
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Aydın'da Yeniköy Mahalle Muhtarı Yüksel Bıçakçı, korona virüsü salgınına karşı mahalledeki düğün cemiyetlerinde dezenfektan ve ateş ölçer standı kurdu. Mahalle halkına maske de dağıtan muhtar Bıçakçı, ortaya koyduğu davranışla takdir topladı. Muhtar Bıçakçı, "Özellikle mahallemizde yapılacak cemiyetlerde salgının yayılmasını önlemek için aldığımız bu eşyaları, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlıkları bizim için her şeyden çok daha kıymetli. Bunun için kendilerini, salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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