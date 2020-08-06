Dikkat dağınıklığına son verin

Gün içinde yaşanan enerji düşüşleri beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Yoğun tempoda çalışmanız gereken bir işe sahipseniz ya da günlük rutin koşuşturmalar sizi haddinden fazla yoruyorsa, konsantrasyon sorunları yaşamanız kaçınılmazdır. EGZERSİZİ UNUTMAYIN

Yeteri kadar sağlıklı beslenmemeniz odaklanmanızı ve beyninizi yeterince kullanmanızı engelleyebilir. Yetersiz beslenmek, enerji seviyenizin düşmesine neden olurken, çok ağır besinler tüketmek yorgunluk hissine sebep olabilir. Bu etkileri en aza indirmek ve beyin fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanabilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra yeteri kadar sıvı almak da çok önemlidir. Bu sebeple, yeterli uykuyu ve düzenli egzersizi ihmal etmemelisiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak konsantrasyonu artırmak için tüketilmesi gerekilen besinleri anlattı.



KAFEIN ODAKLANMAYI SAGLAR

IQ'YU artırmak veya daha akıllı hale gelmek için sihirli bir değnek olmasa da; kafein gibi bazı maddeler size enerji vererek konsantrasyonunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. Kafein; kahve, çikolata, enerji içecekleri ve bazı ilaçlarda bulunur ve kısa süreli etkilidir. Aşırı kafein tüketimi rahatsız edici olabilir. Özellikle kronik hastalıkları olanların daha dikkatli davranmaları gerekir.



BEYNINIZIN YAKITI MEYVELERDE

GLİKOZ, beyninizin en çok tercih ettiği yakıt kaynağıdır. Yalnız bu yakıt kaynağını işlenmiş paketli gıdalardan almak yerine meyvelerden almak daha doğru bir tercih olacaktır. Bir bardak meyve suyu, hafıza, düşünme ve zihinsel kabiliyete kısa vadeli destek sunabilir. Şeker aynı zamanda kalp rahatsızlığı başta olmak üzere pek çok metabolik rahatsızlığı tetikleyebilecek bir unsur olduğu için sınırlı tüketilmesinde fayda vardır.



GÜNE KAHVALTISIZ BASLAMAYIN

KAHVALTIYI atlamak ya da hafifçe geçiştirmek cazip gelse de yapılan araştırmalar lifli tam tahıllar, süt ve meyvelerden oluşan doyurucu bir kahvaltının hafıza ve dikkati artırabileceğini göstermektedir. Özellikle düzenli kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksektir ve daha iyi performans gösterirler.



OMEGA 3 YAG ASITLERI ÖNEMLI

BEYİN sağlığı için önemli olan Omega 3 yağ asitleri açısından zengin balık, konsantrasyonu artırmasının yanı sıra inme ve düşük riskini de azaltır. Beyin ve kalp sağlığı için haftada iki porsiyon balık tüketin. Somon ve sardalya yaz aylarında tercih edilebilir.



ÇIKOLATANIZ BITTER OLSUN DÜZENLİ

E vitamini tüketiminin bilişsel hafıza kayıplarını azaltmada önemli bir rolü olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Fındık, tohumlar ve bitter çikolata konsantrasyonu artıran kafein gibi doğal uyarıcılar içerir. Aşırı kalorili, yağlı veya şeker oranı yüksek çikolatalar yerine kakao oranı yüksek olan çikolataları tercih edin.