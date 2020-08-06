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Haberler Yaşam Diş doktoru ve eşine dayak

Diş doktoru ve eşine dayak

Diş doktoru ve eşine dayak
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Ankaralı diş hekimi Hasan Işıklı ve hamile eşi Şeyma Işıklı, İstanbul'da görevli polis memuru Aşkın Yıldırım ve kardeşlerinin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Saldırı sonrası burnunun kırıldığını söyleyen diş hekimi Hasan Işıklı, eşinin de düşük tehlikesi geçirdiğini belirtti. Muğla Valiliği, polis memuru Yıldırım'ın silahına el konulduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ADEM ÜLKER

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