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Müslüm öldü, onlar yüzdü

Bayram tatili için ’ya giden İzmirli , denizde boğularak can verdi. Oğuz’un cenazesi sahilde dururken vatandaşlar bunu umursamadan denize girmeye ve güneşlenmeye devam etti.

Müslüm öldü, onlar yüzdü
Giriş Tarihi: 6.8.2020

İzmir'den Kurban Bayramı tatili için Antalya'daki ablası ile eniştesinin yanına giden epilepsi hastası Müslüm Oğuz (32), tatilinin son günü, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ
Bayram sonrasına dönüş için İzmir'e otobüs biletini dahi aldığı öğrenilen Oğuz'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belirtildi. Ablası ve eniştesinin verilen acı haber üzerine gözyaşı döktüğü Müslüm Oğuz'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'BU DA BİZİM AYIBIMIZ'
Olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri, "Ne kadar çaba sarf ettiysek suni teneffüs yaptıysak kalp masajı yaptıysak da kurtaramadık. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız da ayrı bir durum. Onlara da sesleniyorum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" diye konuştu.

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