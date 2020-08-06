Bolu'nun Gerede ilçesinde, dün sabah otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Emine Artul (74), Ömer Artul (78) ve Büşra Artul (20) hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Sarıgül de yaralandı. Kaza nedeniyle D-750 yolunda duran trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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