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Haberler Yaşam Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?

Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?

Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Antalya'da yaşayan 3 çocuk annesi E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan G.S. tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren E.S, "Benim can güvenliğim yok, tutuklanması için ölmem mi gerekiyor" dedi.

'ÇOK KORKUYORUM'
ÇOK korktuğunu söyleyen E.S, "Bıçağı elime verdi ve 'Ben yaptım diyeceksin' dedi. Barışacağımı söyleyince, bıraktı. Yoksa öldürecekti. Önce hastaneye gittim, ardından şikayetçi oldum. Ama onu hemen serbest bırakmışlar. Benim can güvenliğim yok, korkuyorum, çocuklarım var ne yapacağımı bilemiyorum" diye konuştu.

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