Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 95 bin 524 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 164 bin 94'e ulaştığı bildirildi.



GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 967 bin 64 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 99 bin 702'ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 463 bin 407 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 649 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 958 olurken, vaka sayısı 368 bin 825'e yükseldi.

DHA

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