  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ters yönden geldi minibüsle çarpıştı

Ters yönden geldi minibüsle çarpıştı

Ters yönden geldi minibüsle çarpıştı
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Uşak'ta meydana gelen kazada, ters yönden gelen motosiklet sürücüsü minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar S. (49) hastanede tedavi altına alındı. Yaşar S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ters yönden geldi minibüsle çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA