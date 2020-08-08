Ters yönden geldi minibüsle çarpıştı

Uşak'ta meydana gelen kazada, ters yönden gelen motosiklet sürücüsü minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar S. (49) hastanede tedavi altına alındı. Yaşar S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
MEHMET KAVAS
Uşak'ta meydana gelen kazada, ters yönden gelen motosiklet sürücüsü minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar S. (49) hastanede tedavi altına alındı. Yaşar S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
MEHMET KAVAS
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