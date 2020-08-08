“Yakın mesafe cana yakınlık değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."



68 İLDE KARANTİNA KARARI

KORONA virüsü vakalarının artmasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde karantina tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada ülke genelinde 623 bin 766 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu.