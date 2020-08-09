DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleşti. Önlisans mezunu binlerce kişinin katıldığı sınav sonrası öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu mu? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar....

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek. DGS tercihleri, yine ÖSYM'nin açıklayacağı tarihte gerçekleşecek.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS soruları ve cevaplarının en geç 11 Ağustos Salı gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

DGS tercihlerinin 10-11 Eylül tarihlerinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.