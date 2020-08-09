Dünya diplomasisi masaya yatırılıyor

Küresel diplomasinin nabzını tutan program 'Diplomasi' bugün A Haber'de yine dünya gündemindeki konuları ele alacak. Ortadoğu'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, 'Dünyada neler oluyor?' sorusuna cevaplar aranacak. Orhan Sali'nin moderatörlüğünde, dünyadaki önemli gelişmelere, uzman konuklarla mercek tutulacak. 'Diplomasi' bugün saat 15:00'te canlı olarak A Haber'de.