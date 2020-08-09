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Haberler Yaşam Dünya diplomasisi masaya yatırılıyor

Dünya diplomasisi masaya yatırılıyor

Dünya diplomasisi masaya yatırılıyor
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Küresel diplomasinin nabzını tutan program 'Diplomasi' bugün A Haber'de yine dünya gündemindeki konuları ele alacak. Ortadoğu'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, 'Dünyada neler oluyor?' sorusuna cevaplar aranacak. Orhan Sali'nin moderatörlüğünde, dünyadaki önemli gelişmelere, uzman konuklarla mercek tutulacak. 'Diplomasi' bugün saat 15:00'te canlı olarak A Haber'de.

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