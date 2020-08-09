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Haberler Yaşam MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte 8 Ağustos kazananı...

kim kazandı? İşte 8 Ağustos kazananı...

TV8 ekranlarında yayınylanan programında dün akşamın kazananı kim oldu? sorusu merak ediliyor. Emel, tadım kaşığı ile iki kez yemek tatması üzerine diskalifiye olurken, Rezzan, Sefa, Sedat ve Berker arasında kıyasıya mücadele sürdü. Peki MasterChef 8 Ağustos akşamı kazananı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte 8 Ağustos kazananı...

09.08.2020, 11:02

MasterChef Türkiye'de gecenin kazananı kim oldu? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışma heyecanla takip ediliyor. Peki dün akşam MasterChef'de en iyi uykuluk yaparak geceyi kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 8 AĞUSTOS AKŞAMI KİM KAZANDI?

Uykuluk ile mücadele veren yarışmacılar, en iyi ve en yaratıcı uykuluk tarifi olduğunu düşündükleri yemekleriyle şeflerin karşısına çıkmıştı. MasterChef Türkiye'de 8 Ağustos Pazar akşamı kazanan isim, diğer arkadaşlarından daha başarılı yemek yapan Sedat oldu.

Berker ve Sedat arasından Sedat'ı tercih eden jüri üyeleri, Berker'in tabağını da birinciliğe çok yakın bulduğunu açıkladı. Ancak Sedat'ın yemeğinin daha lezzetli olması, Berker'in tabağının ise görünüm bakımından dikkat çekici olması nedeniyle karar vermekte zorluk çektiklerini açıklayan jüri üyeleri, çok az bir farkla lezzetin ön plana çıkması nedeniyle Sedat'ı seçtiklerini açıkladı.

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