Türkiye’de 80 bin süper taşıyıcı var

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, SABAH'a yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde Türkiye'nin aldığı mesafe ve süper taşıyıcılar hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye'nin Kovid-19 aşısını geliştirme noktasında klinik çalışmalara yıl sonunda geçeceğini belirten Yamanel, süper taşıyıcıların hiçbir semptom göstermeden virüsü bulaştırabildiklerini vurguladı.
VAKA SAYISININ 4-5 KATI
YAMANEL, "Vaka sayılarının 4-5 katı arasında süper taşıyıcı olduğunu tahmin ediyoruz. Aktif vaka sayısını16 bin olarak ele aldığımızda Türkiye'de 65-80 bin arası süper taşıyıcı olduğunu işaret ediyor. Hiç semptom göstermiyorlar. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çok ciddi önlem almamız gerekiyor" dedi.
BURAK ERDEM ÇELİK
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