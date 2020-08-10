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Haberler Yaşam Antonio Banderas koronavirüse yakalandı

koronavirüse yakalandı

Ünlü isimden endişelendiren haber geldi. İspanyol aktör , koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Antonio Banderas koronavirüse yakalandı

10.08.2020, 17:49

Banderas, konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Kendini karantinaya aldığını belirten 60 yaşındaki aktör, "Nispeten iyi hissediyorum. Yalnızca normalden biraz daha yorgunum. En kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 28 bin 503'e, vaka sayısı ise 361 bin 442'ye ulaşmış durumda.

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