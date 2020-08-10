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Haberler Yaşam Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: tercih sonuçları açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika haberi...Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı () sonuçları tarafından açıklandı.Birinci nakil ve ikinci nakil dönemi ne zaman yapılacak? nereden öğrenilir? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı...

10.08.2020, 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,10:07

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

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Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

AA

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