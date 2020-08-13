Bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı

Uşak'ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı. Olay Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57), otomobilde tartıştı.

KÜFÜRLEŞME YAŞANDI

ALKOLÜN de etkisiyle tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B, sürücü koltuğunda oturan Alaattin Gündüz'ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar sonucunda olay yerine gelen görevliler Alaattin Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis A.B.'yi yakalama çalışmalarına başladı.

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