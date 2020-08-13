  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı

Bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı

Bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Uşak'ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı. Olay Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57), otomobilde tartıştı.

KÜFÜRLEŞME YAŞANDI
ALKOLÜN de etkisiyle tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B, sürücü koltuğunda oturan Alaattin Gündüz'ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar sonucunda olay yerine gelen görevliler Alaattin Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis A.B.'yi yakalama çalışmalarına başladı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA