  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bodrum’da kadınlar kapıştı

’da kadınlar kapıştı

’da 3 kadının, 2 esnaf kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kafasına bardakla vurulan kadınlardan birinin kanayan yüzüne 6 dikiş atıldı.

Bodrum’da kadınlar kapıştı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da kadınlar birbirine girdi, kavga kanlı bitti! Olay, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.'ye "Niye bakıyorsunuz?" diyerek üzerine yürüdü.

SERBEST BIRAKILDILAR
3 kadından biri elindeki alkol bardağını Ü.Ç.'nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.'ye 6 dikiş atılarak, 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.'ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da kadınlar kapıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA