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Haberler Yaşam Izmir’de çalan hırsız Kusadası’nda yakalandı

Izmir’de çalan hırsız Kusadası’nda yakalandı

Izmir’de çalan hırsız Kusadası’nda yakalandı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen bekçiler İzmir'den çalındığı tespit edilen motosikleti şüphelisiyle birlikte yakaladı. Olay, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler plakasız bir motosikletten şüphelenip durdurdu. Yapılan şase sorgulamasında motosikletin 13 Temmuz'da İzmir'in Selçuk ilçesinden çalındığı tespit edildi. Motosikleti kullanan V.A. bekçiler tarafından gözaltına alındı.

MEHMET KAVAS

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