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Haberler Yaşam Son dakika: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama...

Son dakika: tercih sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Halis Aygün, -2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama...

13.08.2020, 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,11:58

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

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