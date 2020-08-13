Haberler Yaşam Son dakika: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama...

Son dakika: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

13.08.2020, 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,11:58