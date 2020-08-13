Takla atan aracında yanarak can verdi

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla atarak boş araziye düştü. Otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobil sürücüsü Uğur Özdemir çığlıklar atarken vatandaşlar ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı. Yangın söndürüldü ancak Uğur Özdemir feci şekilde can verdi.

SEBAHATTİN ALP