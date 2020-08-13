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Haberler Yaşam Yunan ölüme terk etti mehmetçik kurtardı

Yunan ölüme terk etti mehmetçik kurtardı

Yunan ölüme terk etti mehmetçik kurtardı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı davranışları devam ediyor. Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açılan tekne batmış, içerisindeki 2'si Türk 1'i Suriye uyruklu 3 kişi kurtarılmıştı. Yunanlılar, bu kez de farklı bölgelerde göçmenleri taşıyan iki botu Türk karasularına itti.

YAKITINI BOŞALTMIŞLAR
KUŞADASI Körfezi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği ortaya çıkan lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise dün sabah Rodos açıklarında bölgede devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularında sürüklenen lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bota yaklaştığında içinde 40 sığınmacı ile karşılaştı. Sığınmacıların botunun Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakıtının boşaltılarak Türk karasularına itildiği ortaya çıktı.

İhsan KARATAŞ / Adem ÜLKER

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