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Haberler Yaşam Freni patlayan otomobil takla attı

Freni patlayan otomobil takla attı

Freni patlayan otomobil takla attı
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Denizli'den Muğla'ya tatile giden aile, otomobilin freninin patlaması sonucu takla atarak önündeki araca çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Ethem Yılmaz ve yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADEM ÜLKER

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