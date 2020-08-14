Denizli'den Muğla'ya tatile giden aile, otomobilin freninin patlaması sonucu takla atarak önündeki araca çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Ethem Yılmaz ve yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ADEM ÜLKER
Freni patlayan otomobil takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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