İnce ve hareketine Bahçeli yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin başlattığı hareket ile ilgili konuştu. İnce'nin 'Bin günde memleket' parolasıy-la Atatürk ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapa-cağının anlaşıldığını söyleyen Bahçeli, "CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur" diye konuştu.