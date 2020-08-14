Kemalettin Erbakan sonsuzluğa uğurlandı

ESKİ Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü da katıldı. Erbakan, kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.
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