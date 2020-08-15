Yaşlılıkta güçlü kemikler için peynir tüketimi şart

İleri yaşlarda ortaya çıkan osteoporoz ve hipertansiyon gibi hastalıkların önlenmesinde az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketiminin faydalı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar; kaynağı güneş ışınları olan D vitamininin vücuttaki eksikliğinin, özellikle menopoz sonrası kadınlar başta olmak üzere ileri yaşlardaki bireylerde görülen ve kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz hastalığı için başlıca risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, osteoporozun risk faktörlerini; genetik yapı, kısa ve zayıf olma, D vitamini ve kalsiyum eksikliği, hareketsiz yaşam, sigara ve ilaç olarak sıralıyor.

KALSİYUM İÇİN SÜT ÜRÜNLERİ

Osteoporozun ülkemizin önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirten Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, D vitamini ile kalsiyumun kemik sağlığı için ayrılmaz ikili olduğunu vurguladı. Süt ürünleriyle vücuda alınan kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için D vitaminine ihtiyaç olduğunu kaydeden Garipağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

D VİTAMİNİYLE ZENGİNLEŞMELİ

"Osteoporozdan korunabilmek için sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile öne çıkan bir yaşam biçiminin benimsenmesi gerekmektedir. Yaşlı bireylerde D vitamininin deride yapımı ve bağırsaklarda emilimi azalır. Bu nedenle özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarını güçlendirmesi hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir çeşitlerini tüketmeleri önemlidir. Çünkü protein ve kalsiyum deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besinlerden biridir."