Elimi yıkamaya gittim döndüğümde atlamıştı

Gaziantep'te erkek arkadaşının yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) ise polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.



Kaplan'ın ifadesinde, "Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de 'bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem' diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, 'ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım' diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim" dediği öğrenildi.