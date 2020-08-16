Kanserle 4. dans

Kanserle 5 yıldır mücadele eden Melisa Kayalı, aynı dertten mustarip olanlara umut vermek için hastalıkla nasıl savaştığını sosyal medyadan paylaşıyor. Yaşama sevincini yitirmeyen Kayalı, kemoterapi sürecinde olmasına rağmen hastalığının 4. kez nüksettiğini 2019'un son aylarında öğrendi. Kanserle Dans Derneği'nin de sosyal medya yöneticiliğini üstlenen Kayalı, kanser savaşçılarının hikayelerini anlatıyor, kanserle dans edenlere umut aşılıyor.

UZUN VE ZORLU BİR YOL

Manisa Akhisarlı Melisa beş yıl önce, henüz 24 yaşındayken meme kanseri olduğunu öğrendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye başlayan Kayalı, 40'tan fazla kemoterapi, 30'dan fazla radyo terapi aldı ve 4 kez ameliyat masasına yattı. Yine de hastalığı nükseden Melisa Kayalı, umudunu ve yaşama sevincini yitirmeden tedavisini sürdürerek, aynı hastalığı olanların idolü haline geldi.

SÜREKLİ MESAJ VERİYOR

Kayalı, Instagram hesabından 'kanserin bir son olmadığını' şu cümlelerle duyuruyor: "Kanser basite indirgenecek kadar kolay bir hastalık değil. Zor bir mücadelemiz var. Hayatta kalma savaşı veriyoruz. Her sabah gözlerimizi açtığımızda, o günün umudunu kalbimizin derinlerinde hissederiz. Kemoterapi zehri damarlarımızdan akarken acımızı kimseye belli etmeden yolumuza devam ederiz. Ağrı, acı, korku, yan etkiler, saç kaybı sürecimizin korkulu yoldaşı olur. Benim sürecim hala devam ediyor. Kanseri basite indirgemeyin. Sadece farkında olun, mücadele azmini yitirmeyin."

Fatih ŞENDİL