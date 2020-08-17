Çayda ölen 2 çocuğun cesetlerine ulaşıldı

kars'ta önceki gün piknik yapmak için geldikleri Cumhuriyet köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan Ömercan D. ve Ozan G. adlı çocukların cesetlerine ulaşıldı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adam' ekiplerinin yaptığı aramalarda, 2 çocuğun cansız bedenlerine olay yerinin 30 metre aşağısında ulaşıldı.

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