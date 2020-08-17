Gençliğim Eyvah yeni bölüm canlı izle

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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?