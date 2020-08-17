İltihabı kirazla atın

Yazın en sevilen meyveleri arasında yer alan kiraz, iltihapla mücadele eden antosiyaninler ve kateşinler bakımından oldukça zengindir. Öyle ki yapılan bir çalışmada 1 ay boyunca günde 280 gram kiraz tüketen kişilerin CRP seviyelerinin azaldığı görüldü. Hatta kiraz yemeyi bıraktıktan sonraki 28 gün boyunca da CRP değeri düşük kaldı.

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