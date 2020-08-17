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Probiyotik deposu

Probiyotik deposu gazlı içecek
Giriş Tarihi: 17.8.2020
SÜT ürünleri tüketmeyenler için çok iyi bir seçenek olan su kefirinde yoğurttan çok daha fazla probiyotik vardır. Ayrıca laktoz intoleransı olan kişiler ve veganlar da su kefirini rahatlıkla tüketebilir. Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri sağlık deposudur. Su kristallerini andıran kefir; su, meyve parçaları ve şeker konularak 24-48 saat fermente edilir. Sonuçta sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Gazlı içeceklere rakip olan su kefiri, mayalandığında laktik asit, ethanol ve karbondioksitli gazlı içecek formu oluşur.
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