45 saniyelik kıyamet hiç unutulmadı

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara'da meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4'lük depremin ardından 21 yıl geçti ancak acılar hala taze. Depremin merkez üssü olan Gölcük'te hayatını kaybedenler, törenlerle anıldı. Depremin vurduğu Sakarya, Kocaeli ve Yalova gibi illerde de anma etkinlikleri düzenlenirken, Türkiye'de çok sayıda kurum ve kuruluşun yanı sıra, sosyal medyada da 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler unutulmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölcük'teki törene katıldı. Bakan Selçuk 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelişinde vatandaşlarla selamlaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğinde, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Anma töreni, korona virüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gölcük Deprem Şehitleri Anıtı önündeki törende konuşan Hülya Dileken ise herkesi duygulandırdı. Felakette 2 çocuğunu kaybeden Dileken, "Küçük kıyameti yaşadık. Rabbim bunu hiç kimseye göstermesin" diye konuştu.



İSTANBUL İÇİN DEPREM UYARISI

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul Depremi için risk oranının büyüdüğünü söyledi. Gündoğdu Marmara fayının çok aktif olduğunu söylerken, Kadıoğlu da "Tik tak yapan bir bombanın yakınındayız" dedi.